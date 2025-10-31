Atende Fácil fica localizado na Avenida 2, entre ruas 2 e 3. Foto: Divulgação/Ascom PMRC

Contribuintes terão abatimento de até 100% em juros e multas nas dívidas com prefeitura e Fundação de Saúde

A prefeitura de Rio Claro começa na próxima segunda-feira, 3, a atender os interessados em renegociar dívidas com o município com descontos de até 100% nos juros e multas. Para aderir ao Refis 2025 os contribuintes devem ir ao Atende Fácil, localizado na Avenida 2 entre as ruas 2 e 3, no Centro. O horário de atendimento é das 8 às 16 horas.

O prazo de renegociações vai terminar em 10 de dezembro. “É importante que as pessoas não deixem para a última hora, assim evitarão longas filas”, orienta a secretária municipal de Finanças, Maria Elisa Vitte de Souza. O Refis é válido para dívidas com a prefeitura e Fundação Municipal de Saúde, contraídas até 31 de dezembro de 2024. 

Para receber os descontos, é preciso estar com os dados cadastrais atualizados e apresentar cópia do documento comprobatório de responsável tributário em relação à dívida que será renegociada. As pessoas físicas devem levar cópias do CPF, RG e comprovante de residência. Já as pessoas jurídicas também precisam apresentar cartão CNPJ e contrato social ou estatuto social junto com a documentação.

De acordo com a lei 6009 de 23 de outubro, assinada pelo prefeito Gustavo e disponível no Diário Oficial do último dia 23, o novo Refis oferece 100% de descontos nos juros e multas para quem pagar à vista e abatimento de até 80% para quem parcelar. Quanto menos parcelas, maior o desconto.

Nos parcelamentos, os desconto previstos nos juros e multas são de 80% para pagamento em até três vezes; 70% para pagamento em até seis vezes; 40% para pagamento em até 12 vezes; e 30% para pagamentos em até 24 vezes, mediante entrada mínima de 10% do saldo devedor.

Cada parcela mensal não pode ser inferior a R$ 100,00 para pessoa física e a R$ 300,00 para pessoa jurídica. A inadimplência por duas parcelas consecutivas ou três intercaladas exclui automaticamente o contribuinte do programa.

A edição do Diário Oficial do município do dia 23 de outubro, com a íntegra da lei, pode ser acessada diretamente pelo endereço https://dosp.com.br/impressao.php?i=NzI5MDA0. Quem preferir pode entrar no site da prefeitura pelo endereço rioclaro.sp.gov.br, clicar no link para o Diário Oficial (na parte central da página) e escolher a edição de 23 de outubro.

Mais em Dia a Dia:

Cemitério Municipal estará com todos portões abertos neste final de semana

Seminário em Rio Claro discute saúde da população negra no SUS

Edições do Sabadão da Saúde somam mais de 700 atendimentos