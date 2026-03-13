Equipes da Defesa Civil de Rio Claro e agentes de Mobilidade Urbana estão atuando na via da Avenida 7 com a Rua 12, realizando a aplicação de pó de serra no asfalto devido à presença de óleo derramado no local.

A ação foi necessária após quedas de motociclistas registradas no trecho, causadas pela pista escorregadia. O objetivo é absorver o óleo e reduzir o risco de novos acidentes, garantindo maior segurança para quem trafega pela via. Motoristas devem redobrar a atenção ao passar pelo local até a completa normalização da situação.