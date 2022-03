Na fase de classificação as equipes empataram por 1 a 1 no Benitão – Foto: Pedrinho Sarti

Equipes iniciam disputa por uma vaga na próxima fase na noite de hoje pela divisão de acesso do futebol paulista

Neste domingo (27) às 19h começará a ser escrita uma página histórica do futebol rio-clarense. No estádio Benito Agnelo Castellano, o Velo Clube recebe o Rio Claro para o jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paulista da Série A-2. Pela primeira vez em 142 confrontos as equipes se enfrentarão em um mata-mata de estadual.

Com a melhor campanha na primeira fase, o Galo Azul decidirá na próxima quarta-feira (30) às 15h a vaga no estádio Schmidtão. Além da classificação estará em jogo o tabu de 31 anos do time velista sem vencer o Azulão.



“A expectativa é grande, é um clássico que dá uma vaga para uma semifinal e que dá direito para lutar pelo acesso. Disputar essa vaga diante do rival, claro que a expectativa da torcida aumenta muito, assim como a nossa”, disse o técnico Fahel Júnior do Velo Clube.



“Por se tratar de um dérbi a expectativa é grande, um jogo que possui uma grande história, em vários confrontos, e esse sentimento aumenta ainda mais por ser em quartas de final”, apontou Alberto Felix, técnico do Rio Claro FC.



Dois dos principais atletas das equipes destacam o momento histórico do confronto que promete mobilizar as duas torcidas.



“É um momento de ter tranquilidade e desfrutar desse momento de visibilidade e aproveitar. Todos os jogos nós entramos pra ganhar, sabemos das dificuldades por ser um clássico, mas vamos em busca da vitória já na casa deles”, disse o goleiro Vitor Golas do Rio Claro FC.



“Sabemos da responsabilidade não só do campeonato, mas do dérbi, mas junto com o elenco e comissão técnica tentamos tirar esse foco só do clássico e mirar no trabalho do dia a dia para que chegue no dia do jogo e possamos fazer tudo que o nosso treinador nos pediu. É mais um jogo importante e temos que ficar atentos a tudo porque as partidas se decidem nos detalhes”, disse o volante Niander do Velo Clube.



Reforços



Para o confronto, o técnico Fahel Júnior do Velo Clube poderá contar com os reforços dos atacantes Igor e Frank e do zagueiro Kaique. O zagueiro Alexandre Carvalho lesionado e o meia Pedrinho suspenso são os desfalques.

No Galo Azul, Alberto Felix também terá reforços no setor ofensivo. Os atacantes Bruno Moraes e Felipe Pará estão à disposição para a partida. Por outro lado, o volante Magno recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão.



Transmissão



Para levar todos os detalhes aos torcedores, o Grupo JC de Comunicação está preparando uma cobertura especial. Será realizada nas duas partidas: o pré-jogo, uma hora e meia antes da bola rolar, com imagens no Facebook e YouTube do Jornal Cidade com entrevistas, a chegada dos times, a movimentação das torcidas e tudo que envolve o confronto direto nos estádios.

Trinta minutos antes do jogo a abertura da transmissão da partida na Rádio Jovem Pan News de Rio Claro e, após o encerramento da partida, o pós-jogo com toda a repercussão da partida, com a análise dos comentaristas e entrevistas com os personagens do dérbi.

A cobertura contará com a participação dos cronistas esportivos Luiz Carlos do Nascimento, Leonardo Bauer e JP Granado, e os comandos técnicos de Marcos Cardoso Júnior e Felipe Gonçalves.



Invencibilidade

Os dois técnicos chegam ao jogo de hoje invictos em dérbis rio-clarenses. Pelo lado do Velo, Fahel Júnior vai para o seu quarto clássico, sendo que em dois deles comandou o Azulão. No total ele soma dois empates e uma vitória. Alberto Felix comandou o Galo Azul em duas partidas com uma vitória e um empate.