Foto: Divulgação/DER-SP/Governo de São Paulo

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP) iniciou a operação de 10 novos radares nesta semana para ampliar a segurança viária em trechos estratégicos do estado.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, colocou em operação nesta semana 10 novos radares em trechos estratégicos de rodovias estaduais.

Com esta ativação, o total de equipamentos ativos nas rodovias paulistas não concedidas chega a 577 unidades. A lista completa com a localização exata de cada ponto de fiscalização está disponível para consulta no site oficial do órgão.

Segurança viária e prevenção de acidentes

A medida tem como objetivo principal reforçar a segurança viária e prevenir acidentes nas estradas geridas pelo estado. Segundo o DER-SP, todos os novos radares estão devidamente sinalizados e respeitam os limites de velocidade definidos para cada trecho específico.

Os motoristas que trafegarem acima da velocidade permitida serão autuados. A ação busca reduzir o índice de ocorrências graves nas estradas paulistas, priorizando a preservação de vidas.

Expansão da fiscalização nas rodovias estaduais

De acordo com o presidente do DER-SP, Sergio Codelo, a instalação dos equipamentos reforça o compromisso do Governo de São Paulo com a meta de zerar os acidentes. Os dispositivos fazem parte de um cronograma de expansão da malha fiscalizada.

Os equipamentos integram o contrato do Edital nº 145/2023. Este projeto prevê a implantação total de 649 novos radares ao longo dos mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais que não estão sob concessão privada.

Critérios técnicos para instalação

A escolha de cada ponto de fiscalização é baseada em um mapeamento técnico rigoroso. O estudo considera o histórico de acidentes, a recorrência de excesso de velocidade e as características físicas da via.

Além desses fatores, o DER-SP analisa pontos críticos e áreas de travessia de fauna. Os demais equipamentos previstos no edital seguem em fase de implantação, aguardando testes e homologação para entrarem em funcionamento definitivo.