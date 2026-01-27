José Paulo Guadanucci, professor da Unesp Rio Claro, Armando Milioni, da equipe do professor e o deputado Ricardo Galvão. Foto: Bernard Ferreira

O parlamentar avaliou as necessidades de recuperação das áreas atingidas pelo incêndio de 2022 e defendeu o fortalecimento da ciência nacional

O deputado federal Ricardo Galvão (Rede), único cientista na atual legislatura da Câmara, visitou o Instituto de Biociências da Unesp em Rio Claro. O objetivo foi conferir as necessidades de recuperação do prédio atingido por um grave incêndio em 2022.

Na época do incidente, os departamentos de Biologia e Zoologia foram severamente afetados. Agora, o deputado federal Ricardo Galvão busca levar propostas ao Congresso para fortalecer a estrutura e as pesquisas do campo científico brasileiro.

Fortalecimento do campo científico

Durante a visita, Galvão reuniu-se com professores e representantes acadêmicos. Esses encontros servem para apontar caminhos e atualizar estudos que fundamentem políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável e à educação.

Para o parlamentar, a ciência deve ser um pilar permanente do Estado. O deputado federal Ricardo Galvão afirma que a desconexão entre o conhecimento acadêmico e a tomada de decisão pública limita o crescimento do país.

Agenda em institutos de pesquisa

Além da unidade em Rio Claro, o parlamentar incluiu em seu roteiro outras instituições de ensino e tecnologia. A meta é criar um diagnóstico preciso sobre a situação da pesquisa científica no estado de São Paulo.

O deputado federal Ricardo Galvão visitará ainda o Instituto Federal em Sorocaba, a Unicamp em Campinas e o INPE em São José dos Campos. Segundo ele, sem essa integração, não há como garantir a soberania nacional.