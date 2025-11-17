Vítima idosa conseguiu identificar agressor; em outro caso, avô das crianças perseguiu acusado, que sofreu queda de 4 metros

Uma mulher de 65 anos afirmou ter sido vítima de importunação sexual dentro de um ônibus do transporte urbano de Rio Claro por volta das 19h30 de sexta-feira (14), após embarcar no Centro em direção à própria residência. Segundo a Polícia Militar, ela relatou que um homem sentou ao seu lado mesmo com vários assentos vagos e, já próximo ao destino, passou as mãos sobre seu corpo sem consentimento e proferiu palavras ofensivas. Assustada, a vítima desceu do veículo e contou o ocorrido à família, que acionou a polícia. Com o endereço informado pela mulher, os agentes localizaram o suspeito e efetuaram a prisão em flagrante, com base no Código Penal. O indiciado, que não estava acompanhado de advogado, foi encaminhado ao Setor Carcerário da Delegacia Seccional de Polícia de Rio Claro. O caso segue sob investigação, e o homem deve responder judicialmente.

Em outra ocorrência, policiais militares foram acionados para atender a uma denúncia de ato obsceno em uma chácara em Rio Claro, onde um homem teria sido visto cometendo o crime diante de duas crianças. Segundo familiares, ele estava parado na porteira da propriedade, manipulando as partes íntimas enquanto era observado pelas crianças que estavam dentro do imóvel. Ao ser advertido e perseguido pelo avô delas, o indivíduo fugiu em direção a uma passarela na Rodovia Washington Luís, na altura do km 185, e caiu de aproximadamente quatro metros na tentativa de escapar, sofrendo lesão grave na perna. Os policiais encontraram o suspeito caído e ferido, sendo necessário encaminhá-lo a Unidade de Urgência e Emergência Nossa Senhora de Lourdes da Santa Casa com apoio da concessionária da rodovia e da viatura da Polícia Militar. De acordo com informações médicas, ele sofreu fratura no fêmur, o que impossibilitou sua apresentação imediata à polícia. O caso foi registrado e segue em apuração para identificação completa do suspeito.