Flagrantes de animais soltos são constantes e preocupação, além da saúde do animal, envolve acidentes

Cavalo estaria há alguns dias na Rua 21, entre as avenidas 8 e 10, na região do Jardim Mirassol com Jardim São Paulo

A situação de um cavalo que estaria ficando em uma área verde localizada na Rua 21 entre as avenidas 8 e 10, entre os bairros Jardim Mirassol e Jardim São Paulo, em Rio Claro, está preocupando moradores da região e também munícipes que passam pelo local diariamente.

Segundo reclamação recebida pela reportagem do JC, o animal já havia sido deixado há alguns dias no local, na semana passada, quando os termômetros marcaram baixas na temperatura. O animal teria sido recolhido, mas no final de semana, o equino voltou a ser deixado no espaço.

Imagem mostra animal deitado em área no Mirassol

“A primeira reclamação surgiu no dia 30, estamos preocupados com a situação do animal, foi justamente no dia em que os termômetros marcaram 6°C, ele estava sem um local coberto para deitar ou descansar. Depois disso, acreditamos que ele foi recolhido, felizmente. E agora no final semana, nos deparamos com a mesma situação, novamente um animal solto aqui na região. Nossa preocupação é com a saúde do animal, claro e também com os riscos de possíveis acidentes, podendo feri-lo e machucar um motorista, pedestre, por exemplo.

Questionada, a Prefeitura de Rio Claro informou que quem constatar a presença de animais nessa situação pode ligar para 3532-4115. Caso o animal seja resgatado pelo Departamento de Proteção Animal, para retirar o animal, o tutor do animal precisará pagar multa no valor de R$ 466,11. Caso tenha reincidência, a multa terá valor em dobro. O tutor tem sete dias a contar da data do recolhimento para reivindicar o animal, mediante pagamento de multa e das despesas de estadia do animal.