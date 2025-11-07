Foto: Arquivo JC

Região de Campinas (que inclui Rio Claro) está entre as que podem registrar ventos de 100 quilômetros por hora

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu nesta quinta-feira (6) alerta para a formação de fortes tempestades entre sexta-feira (7) e sábado (8) em razão da atuação de um ciclone extratropical na costa da Região Sudeste. Com a combinação de calor pré-frontal, avanço de frente fria e circulação do ciclone extratropical, há condições para tempestades severas, com destaque para granizo isolado, raios frequentes e rajadas de vento extremas, além de microexplosões (downbursts) pontuais.

Ventos intensos

As rajadas previstas chamam atenção pela intensidade e podem causar danos, sobretudo em áreas urbanas e litorâneas. A previsão indica 115 km/h no Litoral Norte; 110 km/h na Baixada Santista, Vale do Ribeira e Região de Itapeva; 100 km/h na Região Metropolitana de São Paulo, Campinas (que inclui Rio Claro), Sorocaba, Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira; 95 km/h nas regiões de Presidente Prudente, Marília, Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos, Franca, Ribeirão Preto, Bauru e Araraquara.

Rajadas acima de 70 km/h já são suficientes para provocar quedas de árvores, destelhamentos e interrupções de energia. Com velocidades acima de 100 km/h, o risco de danos pontuais aumenta de forma significativa, exigindo atenção redobrada dos municípios e da população.

Acumulados de chuva

Segundo os meteorologistas da Defesa Civil, as chuvas tendem a ser fortes e rápidas. A previsão é de médio acumulado na Região Metropolitana da Capital, Vale do Ribeira, Itapeva, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Baixada Santista e Litoral Norte; alto acumulado em Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos, Franca, Ribeirão Preto, Bauru e Araraquara; e muito alto acumulado para as regiões de Presidente Prudente e Marília.

O cenário pode provocar alagamentos pontuais, enxurradas rápidas e ocorrências relacionadas à instabilidade de encostas, especialmente em áreas de risco previamente mapeadas.

Receba alertas da Defesa Civil em seu celular

Para receber os alertas da Defesa Civil, envie um SMS para o número 40199 com o CEP da região de interesse.