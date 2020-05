São Paulo SP 18 03 2020-Protegidos com mascaras por causa da pandemia do Coronavírus paulistanos caminham na avenida Paulista . foto – Guilherme Gandolfi

A gestão Bruno Covas (PSDB) prorrogou até o dia 15 de junho a proibição de atendimento presencial em estabelecimentos na cidade de São Paulo.

Decreto do prefeito prorroga suspensão imposta por decreto de 24 de março, que proibiu este tipo de atendimento para “estabelecimentos comerciais de bens e mercadorias, atacadistas, varejistas e ambulantes, e prestadores de serviço em funcionamento no Município de São Paulo.

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), incluiu a capital paulista na zona laranja, que possibilita a reabertura. No entanto, a decisão cabe aos prefeitos.

Em São Paulo, Covas já havia dito que a reabertura não seria imediata, uma vez que os protocolos para isso teriam que ser aprovados.

O decreto de Covas também disciplina como será a retomada no atual estágio da cidade, laranja, que permite abertura de comércios, serviços e shopping centers.

A capacidade dos estabelecimentos deve estar limitada a 20% e por quatro horas seguidas, além de adoção de protocolos padrões e setoriais específicos, que deverão ser aprovados pela prefeitura.

No caso dos shoppings, há uma proibição adicional, que se refere ao uso das praças de alimentação.

O decreto afirma que o procedimento para retomada de atividades acontecerá a partir de apresentação de proposta por enteidades dos setores econômicos previstos conforme cada classificação epidemiológica.

As propostas devem ter os seguintes pontos: protocolos de distanciamento, de orientação a clientes e colaboradores, horários alternativos, sistema de agendamento para atendimento, fiscalização e monitoramento, esquema de apoio para colaboradores que não tenham com quem deixar dependentes em período de escolas e abrigos fechados.