A analista de relações sociais do Daae, Gabriela Marino Silva, com as professoras Priscila Mendes Piassi e Larissa Moura, durante a entrega do mapa da bacia hidrográfica PCJ, material fornecido pelo Consórcio PCJ. Foto: Divulgação/Ascom Daae/PMRC

Com foco na educação ambiental, a iniciativa busca estimular hábitos sustentáveis entre os estudantes. O consumo sem desperdício é o principal tema abordado nas palestras

O Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro segue com o programa “Daae na Escola”, que promove palestras de educação ambiental para alunos do ensino fundamental de escolas públicas e privadas do município.

O objetivo é incentivar e estimular hábitos conscientes e destacar a importância do uso sem desperdício da água.

Na sexta-feira (26), a ação foi realizada com estudantes do 9º ano da Escola Estadual Profa. Heloisa Lemenhe Marasca, na Vila Indaiá.

A palestra foi conduzida pela analista de relações sociais da autarquia, Gabriela Marino Silva, que apresentou conteúdos voltados à valorização da água e ao uso sem desperdícios.

Também foi entregue para as professoras Priscila Mendes Piassi (Ciências) e Larissa Moura (Artes), mapa da bacia hidrográfica PCJ – dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, material fornecido pelo Consórcio PCJ.

O projeto é desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal da Educação, com apoio do Consórcio PCJ.

As palestras, adaptadas para diferentes faixas etárias, contam com apresentação de vídeo da Agência Nacional de Águas (ANA), materiais educativos e distribuição de livretos com propostas de atividades para serem feitas em família.

Também é explicado as etapas do processo de tratamento da água, com abordagem da trajetória histórica e a importância do Daae no município, além da preservação dos recursos hídricos.

Escolas interessadas em participar podem agendar pelo telefone (19) 3531-5248, WhatsApp (19) 99940-9724 (de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h) ou e-mail [email protected].