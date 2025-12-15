O Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro realizou em 2025 mais uma temporada do programa “Daae na Escola”.

Criada em 2022 pela atual gestão, a iniciativa leva palestras educativas para estudantes dos ensinos fundamental e médio de escolas públicas e particulares do município.

Tem como objetivo, estimular comportamentos e atitudes responsáveis, além de reforçar a valorização e a importância do uso consciente da água, sem desperdícios.

Neste ano, o programa visitou o projeto social SCFV Bandeirantes; duas Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI), CAIC e Prof. Armando Grisi; três escolas estaduais — Profa. Heloisa Lemenhe Marasca, Prof. João Batista Leme e Profa. Oscália Góes Correa Santos; uma Escola Técnica Estadual (ETEC), Prof. Armando Bayeux da Silva; e também uma escola da rede particular, o Colégio Eduq, totalizando mais de 2 mil estudantes que assistiram ao “Daae na Escola”.

“Falar sobre água é falar sobre o futuro. Por isso, o “Daae na Escola” é fundamental. Estimula em cada aluno, a responsabilidade de cuidar desse recurso tão essencial”, ressalta o superintendente do Daae, Leandro Tresoldi.

As palestras são ministradas pela analista de relações sociais do Daae, Gabriela Marino Silva, que conversa com os estudantes sobre a valorização da água, preservação ambiental e práticas simples do uso da água que podem fazer diferença no cotidiano.

“Cada visita do Daae na Escola conta com grande envolvimento e interesse dos alunos em aprender, reforçando o quanto a educação é essencial para formar cidadãos conscientes. Também ficam surpresos com o trabalho realizado todos os dias pela autarquia. As palestras promovem uma cultura de valorização e uso consciente da água e ajudam a derrubar mitos”, destaca Gabriela.

Desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal da Educação e com apoio do Consórcio PCJ, o “Daae na Escola” adapta cada apresentação à faixa etária dos alunos.

O conteúdo inclui vídeos da Agência Nacional de Águas (ANA) e do próprio Daae, além de materiais educativos e livretos com atividades para serem feitas em família.

Durante as visitas, os alunos também aprendem como funciona o processo de tratamento da água e conhecem mais sobre a história e a atuação do Daae no abastecimento de Rio Claro.