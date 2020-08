O Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro segue realizando investimentos para melhorar o abastecimento de água em todo o município.

Nessa quarta-feira (12), a autarquia realizou a substituição de uma bomba de recalque por uma bomba anfíbia de alto rendimento e baixo consumo para recalque de água na Estação de Tratamento de Água (ETA 2). Com investimento de R$ 250 mil da autarquia, a nova bomba possui painel de inversores que permitirá a modulação da corrente, trabalhando em várias faixas de pressão na rede hidráulica.

“Continuamos aperfeiçoando os equipamentos do Daae para, além de melhorar a qualidade da captação, tratamento e fornecimento de água, proporcionar melhores condições aos servidores do Daae, que trabalham incansavelmente todos os dias da semana, 24 horas por dia, para levar água de qualidade para toda a cidade”, comenta o prefeito João Teixeira Junior, que acompanhou a instalação da bomba anfíbia ao lado do superintendente da autarquia, Paulo Roberto Bortolotti.

A bomba anfíbia trabalha dentro e fora da água, eliminando o risco de paralisação da captação em casos de cheia do rio Corumbataí, como aconteceu em janeiro deste ano.

“Estamos realizando a troca de equipamentos obsoletos da autarquia, que têm baixo rendimento e muito consumo de energia. Modernizando o sistema de captação e recalque da ETA 2, não haverá a sobrecarga das bombas, nem da rede de água, melhorando consideravelmente o trabalho de captação, tratamento e abastecimento de água na cidade, além de diminuir rompimentos e reparos na rede de distribuição”, comenta Bortolotti.

A troca de outras duas bombas antigas por duas anfíbias estão programadas para acontecer dentro dos próximos meses. A ação será feita por conta de convênio que o Daae assinou com a Elektro referente ao programa de eficiência energética da concessionária.

“Estas ações estão sendo feitas na ETA 2 porque, além de abastecer 60% da cidade, a possibilidade de cheia do rio Corumbataí é maior do que a do Ribeirão Claro, que abastece a ETA 1 e é responsável pelos outros 40% do abastecimento do município”, explica o diretor de Gestão, Projetos e Planejamento do Daae, Ricardo Pires de Oliveira.

Também como parte desse projeto, em abril, foi feita a substituição das lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de LED na sede da autarquia. A substituição também está sendo feita em todos os prédios do Daae, como o refeitório, Centro de Treinamento, Estações de Tratamento de Água (ETAs 1 e 2), Central de Distribuição e nas captações de água bruta do Ribeirão Claro e rio Corumbataí.

Toda a ação tem investimento de R$ 1 milhão da Elektro, com contrapartida do Daae, que além da compra desta bomba anfíbia, tem disponibilizado mão de obra própria para executar os serviços da troca das lâmpadas e das bombas de recalque.

Com a execução deste projeto, a expectativa é que o Daae faça uma economia de R$ 80 mil a R$ 90 mil por mês, aproximadamente R$ 1 milhão por ano, com custos de energia elétrica.