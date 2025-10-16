Adequação na rede está sendo feita para dar maior fluxo e vazão, melhorando o abastecimento de água no Jardim das Nações 1 e 2, Jd. Campo Belo e também no bairro Terra Nova.

Em mais uma ação de melhoria no abastecimento da cidade, o Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro, participou, na quinta-feira (16), de uma adequação na rede de fornecimento de água que abastece o Jardim das Nações 1 e 2, Jd. Campo Belo, no bairro Jardim Novo 1 e também o Terra Nova.

O trabalho está sendo feito como contrapartida por uma construtora, responsável por um novo empreendimento que está sendo construído na região, sem custos ao Daae e vai resultar em maior capacidade de distribuição de água, melhorando consideravelmente o fluxo e a vazão no abastecimento naquela parte da cidade.

Pontos de ligação (entradas e saídas) e registros estão sendo alterados. Equipe de manutenção do Daae acompanhou e deu suporte para a execução do serviço. “Interrompemos o abastecimento por menos de quatro horas, tempo da execução do serviço, para uma melhoria significativa e duradoura no abastecimento da região”, explica o superintendente do Daae, Leandro Tresoldi.

O Daae ressalta que ter caixa d’água nos imóveis diminui os transtornos em casos como este, com uso da água de forma consciente e sem desperdícios. O fornecimento de água começou a ser retomado gradativamente nos bairros abastecidos por essa rede após a conclusão da primeira etapa de melhoria, na quinta-feira (16).

Estão sendo realizadas descargas na rede, mas pode ocorrer casos pontuais de cor escura ou aspecto esbranquiçado, este, gerado por microbolhas que somem depois de segundos, sem prejuízos à qualidade da água. Essas situações devem ser informadas no atendimento 24h, no número 0800-505-5200, que recebe ligações de telefones fixos e celulares.

As melhorias na rede no Jardim Novo 1 serão feitas em mais cinco etapas, visando impactar o abastecimento o menor tempo possível. A segunda fase está prevista para a próxima quinta-feira, (23) e vai impactar um trecho menor de bairros.