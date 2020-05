Término do serviço e normalização do abastecimento estão previstos para ocorrer a partir do início da madrugada dessa quinta-feira (7 de maio de 2020).

O Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro está fazendo reparo em uma rede de abastecimento de água que se rompeu na noite dessa quarta-feira (6 de maio de 2020), na Avenida 68A, entre as ruas 10JA e 11JA, no bairro Jardim América.

Para executar o serviço foi necessário interromper o abastecimento de água, o que pode ocasionar baixa pressão ou interrupção no fornecimento de água nos bairros Jardim América, Arco-íris, São Miguel e bairros próximos.

A previsão inicial da autarquia para a conclusão dos serviços é para o início da madrugada dessa quinta-feira (7). Após a conclusão dos trabalhos, o fornecimento de água será retomado aos poucos nos bairros afetados.

Nesse período, o Daae pede para que os consumidores façam uso responsável da água e reforça a importância de terem caixa d’água em seus imóveis, já que durante os serviços de manutenção os imóveis que possuem caixa d’água não sofrem com eventual falta d’água, o que reduz transtornos em casos de interrupção no fornecimento. As caixas d’água possuem volume suficiente para 24 horas de consumo racional, além de a instalação ser obrigatória, conforme o Código Sanitário Estadual.

Na retomada do abastecimento serão realizadas descargas na rede. Pode haver casos pontuais de cor escura na água, que devem ser relatados à Central de Atendimento do Daae pelos telefones 2112-7782, 2112-7784, 2112-7788 ou 9.9290-6424, que funcionam 24 horas e também atendem chamadas via celular.

O Daae informa ainda que ao restabelecer o abastecimento, há um aumento temporário na pressão em alguns pontos da rede, o que pode deixar a água com um aspecto “esbranquiçado”. Neste caso, a água está apenas cheia de ar, podendo ser consumida normalmente.