Previsão da normalização do fornecimento de água aos bairros abastecidos será durante a noite desta quarta-feira (29)

O Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro está fazendo, na tarde desta quarta-feira (29), reparo emergencial na adutora de 300 milímetros na Avenida 1Ji com a Rua 6Ji, no bairro Jd. Inocoop.

O conserto pode causar baixa pressão ou afetar temporariamente o fornecimento de água nos imóveis sem caixa d’água dos bairros: Jd. Esmeralda, Jardim das Nações 1 e 2 e condomínios próximos localizados na Estrada dos Costas.

A previsão de conclusão do reparo é para até às 21 horas desta quarta-feira (29) e o fornecimento de água normalizado gradualmente, ao término do serviço, nos bairros abastecidos por essa adutora.

O Daae ressalta que ter caixa d’água nos imóveis diminui os transtornos em casos como este, com uso da água de forma consciente e sem desperdícios.

Após a conclusão do serviço, serão feitas descargas na rede, mas a forte pressão da retomada do abastecimento pode ocasionar casos pontuais e temporários de cor escura, quando há desprendimento de resíduos naturais (incrustações) presente nas tubulações ou aspecto esbranquiçado, este, gerado por microbolhas que somem depois de segundos, sem prejuízos à qualidade da água.

Essas situações devem ser informadas no atendimento telefônico e WhatsApp da autarquia, no número 0800-019-0505.