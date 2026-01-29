Funcionário do Daae faz reparo emergencial em adutora. Foto: Arquivo JC/Divulgação/DAAE

Reparo está sendo feito em área próxima da Avenida 1Ji. Fornecimento de água deve ser normalizado na região durante a tarde desta quinta-feira (29)

O Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro informa que está executando, nesta quinta-feira (29), reparo emergencial em adutora de 300 milímetros que rompeu em área próxima da Avenida 1Ji, no Jardim Inocoop.

A previsão para conclusão do reparo é para durante a tarde desta quinta-feira (29).

O conserto pode afetar temporariamente o fornecimento de água nos imóveis sem caixa d’água dos bairros: Jd. Esmeralda, Terra Nova, Quebec, Jardim das Nações 1 e 2 e condomínios próximos.

O fornecimento de água deve ser normalizado durante a tarde desta quinta-feira nos bairros abastecidos por essa adutora.

O Daae ressalta que ter caixa d’água nos imóveis diminui os transtornos em casos como este, com uso da água de forma consciente e sem desperdícios.

Serão feitas descargas na rede, mas pode ocorrer casos pontuais de cor escura por conta do reparo, ou aspecto esbranquiçado, gerado por microbolhas que somem depois de segundos, sem prejuízos à qualidade da água.

Essas situações devem ser informadas no atendimento 24h do Daae, no número 0800-505-5200, que recebe ligações de telefones fixos e celulares.