O Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro informa que está executando reparo emergencial em adutora de 150 milímetros que se rompeu no trecho da Rua 1B, com as Avenidas 8A e 6A, no bairro Cidade Nova.

O trânsito neste precisou ser interditado. A orientação é para que os munícipes evitem trafegar pelo local, procurando rotas alternativas.

Para executar o serviço emergencial, foi necessário parar temporariamente a Estação de Tratamento de Água “José Maria Pedroso” (ETA 1) para despressurizar a tubulação.

Pode ocorrer baixa pressão ou interrupção temporária no abastecimento de água nos imóveis sem caixa d’água nos bairros das regiões Norte, Sul e Central, além dos distritos de Assistência e Batovi.

O fornecimento de água aos bairros abastecidos pela ETA 1 será normalizado gradativamente após a conclusão do serviço, ainda nesta quinta-feira (21).

O Daae ressalta que ter caixa d’água nos imóveis diminui transtornos em casos como este, com uso da água de forma consciente e sem desperdícios.

Serão feitas descargas na rede, mas pode ocorrer casos pontuais de água escura, que devem ser relatados à Central de Atendimento da autarquia, no telefone 0800-505-5200, que atende 24 horas, telefones fixos e celulares.

A água também poderá ficar com aspecto “esbranquiçado”, gerado por microbolhas, que somem depois de alguns segundos, sem prejuízo à qualidade da água.