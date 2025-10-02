Foto: Divulgação/Ascom PMRC

Fornecimento de água deve ser normalizado até o início da noite desta quinta-feira (2) nos bairros daquela região

O Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro informa que está executando, na tarde desta quinta-feira (2), reparo emergencial em adutora que rompeu na Avenida 40, com a Rua 14, próximo ao bairro BNH.

A orientação é para que os munícipes redobrem a atenção no trânsito e evitem trafegar pelo local, procurando rotas alternativas.

O conserto está sendo feito em adutora de 200 milímetros e pode afetar temporariamente o fornecimento de água nos imóveis sem caixa d’água dos bairros: Parque Universitário, Vila Olinda, Jd. Cidade Azul, Alto do Santana e bairros próximos.

O Daae ressalta que ter caixa d’água nos imóveis diminui os transtornos em casos como este, com uso da água de forma consciente e sem desperdícios.

Serão feitas descargas na rede, mas pode ocorrer casos pontuais de cor escura ou aspecto esbranquiçado, gerado por microbolhas que somem depois de segundos, sem prejuízos à qualidade da água.

Essas situações devem ser informadas no atendimento 24h da autarquia, no número 0800-505-5200, que recebe ligações de telefones fixos e celulares.