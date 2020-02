Daae faz manobra na rede e mantém 50% do funcionamento da ETA 1

Desde o rompimento da adutora de captação de água bruta do Ribeirão Claro que leva água para a ETA 1, na manhã desse sábado (15 fevereiro 2020), o Daae está trabalhando intensamente para consertar a adutora.

Com total empenho e dedicação para manter o abastecimento de água aos bairros abastecidos pela ETA 1, no início da tarde desse sábado, os funcionários do Daae conseguiram fazer uma manobra na rede.

Essa ação possibilita que a ETA 1 funcione com 50% de sua capacidade, mas para que o abastecimento chegue em todos os bairros, é necessário que os munícipes façam o uso racional da água até que o serviço seja concluído.

Por ser um serviço de alta complexidade, que demanda tempo e muito trabalho dos funcionários, a previsão inicial para que o serviço seja concluído é para domingo (16).

Os bairros abastecidos pela ETA 1 são: Bela Vista, Cidade Nova, Vila Alemã, Santa Cruz, Santana, Centro, Cidade Jardim, Saúde, Copacabana, Bairro do Estádio, Cidade Claret, Vila do Rádio, Jd. Inocoop, Jd. Mirassol, Jd. Novo, Jd. Anhanguera, Jd. Kennedy, Jd. Donângela, Jd. Conduta, Jd. do Trevo, Jd. Nova Veneza, Vila Operária, Vila Paulista, Vila Santo Antonio, Vila Indaiá, Vila Aparecida, Vila do Horto, Consolação, Parque Flórida, São Benedito, Itapuã, bairro Olímpico e Porto Fino.

A autarquia reforça a importância de os moradores terem caixa d’água em seus imóveis, já que durante os serviços de manutenção, os imóveis que possuem caixa d’água não sofrem com eventual falta d’água, quando usada racionalmente, reduzindo os transtornos em casos de interrupção no fornecimento.

O Daae informa ainda que ao restabelecer o abastecimento após a conclusão dos reparos, há um aumento temporário na pressão em alguns pontos da rede, o que pode deixar a água com um aspecto “esbranquiçado”. Neste caso, a água está apenas cheia de ar, podendo ser consumida normalmente.

A normalização da pressão e o abastecimento serão restabelecidos aos poucos e serão realizadas descargas na rede. Poderá haver casos pontuais de cor escura na água, que devem ser relatados à Central de Atendimento do Daae, pelo telefone 0800-505-5200.

Trânsito

O rompimento aconteceu na rotatória da Avenida Nossa Senhora da Saúde, com a Avenida Ulysses Guimarães, em frente a uma marmoraria. Por isso, a orientação é para que o munícipe redobre a atenção e os cuidados, e evite transitar nas proximidades, procurando rotas alternativas para diminuir riscos de acidentes e evitar que o trânsito fique carregado.

O rompimento

O fluxo contínuo de água bruta da estação de captação do Ribeirão Claro, que leva água para a ETA 1, foi interrompido por um pico de energia na rede elétrica da cidade na manhã desse sábado (15 fevereiro 2020).

Com o desligamento não programado das bombas de recalque da estação, a adutora de captação sofreu forte impacto devido à contrapressão da água no momento em que as bombas foram religadas, causando rompimento dessa adutora de 450 milímetros que faz a captação da água bruta do Ribeirão Claro para a Estação de Tratamento de Água (ETA 1).