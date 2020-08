Nas primeiras horas da manhã desse domingo (30), o Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro vai realizar manutenção preventiva na Estação de Tratamento de Água (ETA 2) para limpar a canaleta de captação de água do Rio Corumbataí.

O serviço terá início por volta das 6 horas da manhã de domingo (30) e sua conclusão está prevista para o início da tarde, bem como a normalização da pressurização e do fornecimento de água nos bairros abastecidos pela ETA 2, que está localizada na estrada municipal de acesso ao distrito de Ajapi e abastece 60% da cidade. Os outros 40% são abastecidos pela ETA 1, que fica no bairro Cidade Nova e seguirá funcionando normalmente.

De acordo com a autarquia, essa ação é feita periodicamente para não comprometer o tratamento e o abastecimento de água nas regiões abastecidas pela ETA 2, garantindo a qualidade no fornecimento de água da região.

Para realizar o serviço, a equipe da autarquia vai precisar, como procedimento padrão e controlado, paralisar a ETA 2, o que poderá causar baixa pressão ou interrupção temporária no fornecimento de água no distrito de Ajapi e nos bairros Mãe Preta, Grande Cervezão, Santana, Alto do Santana, Parque das Nações 1 e 2, Distrito Industrial, Vila Industrial, Arco-íris, Alan Grey, Vila Verde, Vila Nova, Vila Martins, Vila Olinda, Jardim Floridiana, Jardim América, Jardim Progresso 1 e 2, Jardim Guanabara, Jardim das Palmeiras, Jardim das Flores, Bonsucesso, Village, Panorama, Jardim Maria Cristina, Jardim Cidade Azul, Jardim Azul, Boa Vista, Paulista 2, Centenário, Nova Rio Claro, Bandeirantes, Jardim Primavera, Jardim Portugal, Jardim Brasília, Jardim Karan, Jardim Figueira, Jardim Ipê, Jardim São Paulo, Wenzel, Novo Wenzel, São Miguel, Santa Maria, Santa Elisa, Terra Nova, Recanto Paraíso, São Caetano, Parque Universitário, Parque São Jorge, Parque Residencial, Ipanema, Chácara Rupiara, Matheus Manieiro, BNH, Bom Retiro, Condomínio Residencial São Paulo Home, Residencial Florença, Residencial Regina Picelli, Águas Claras, Paineiras, Santa Clara 1 e 2 e Benjamin de Castro e bairros próximos.

Nesse período, o Daae orienta que os consumidores façam uso racional da água. A autarquia reforça a importância de os moradores terem caixa d’água em seus imóveis, já que durante os serviços de manutenção os imóveis que possuem caixa d’água não sofrem com eventual falta d’água, o que reduz transtornos em casos de interrupção no fornecimento.

Assim que retomado o abastecimento, serão realizadas descargas na rede, mas mesmo assim, pode haver casos pontuais de cor escura na água, que devem ser relatados à Central de Atendimento do Daae pelo telefone 0800-505-5200, que funciona 24 horas e atende ligações de telefone fixo e celulares.

Os casos pontuais de cor escura na água se devem ao fato de, com a paralisação temporária do fornecimento de água, acaba ocasionando a despressurização da rede e isso faz com que as incrustações que estão na parede da tubulação se soltem. Ao retomar o abastecimento, a pressão da água acaba deslocando estas incrustações na rede.

O Daae informa ainda que ao restabelecer o abastecimento há um aumento temporário na pressão em alguns pontos da rede, o que pode deixar a água com um aspecto “esbranquiçado”. Neste caso, a água está com microbolhas oriundas da pressão. Tanto que ao colocar essa água em um recipiente, em segundos ela fica com seu aspecto normal e pode ser consumida normalmente.