O Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro informa que precisará desligar, das 8h até no máximo às 10 horas deste sábado (7), a captação de água bruta que abastece a Estação de Tratamento de Água “José Maria Pedroso” (ETA 1) para executar serviço emergencial de poda e retirada de árvores. A ação será necessária como medida de segurança, pois há árvores que estão oferecendo risco à rede elétrica de alta tensão que alimenta a captação de água bruta, ocasionado pela forte chuva e ventania de quinta-feira (5).

Essa paralisação pode ocasionar baixa pressão ou interrupção temporária no abastecimento de água nos imóveis sem caixa d’água nos bairros das regiões Norte, Sul e Central, além dos distritos de Batovi e Assistência. A chuva intensa e a ventania registradas na quinta-feira provocaram queda de árvores que obstruíram a via próxima da captação da ETA 1, causando interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica na captação da ETA 1. Caso esteja chovendo, o serviço será cancelado e reagendado.

O Daae ressalta que ter caixa d’água nos imóveis diminui os transtornos em casos como este, com uso da água de forma consciente e sem desperdícios. Serão feitas descargas na rede, mas pode ocorrer casos pontuais de cor escura ou aspecto esbranquiçado, gerado por microbolhas que somem depois de segundos, sem prejuízos à qualidade da água. Essas situações devem ser informadas no atendimento 24h da autarquia, no número 0800-505-5200, que recebe ligações de telefones fixos e celulares.