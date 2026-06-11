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O volume de chuva acumulado nesta manhã na estação meteorológica foi de 4,8 mm; tempo instável deve persistir até o final de semana

De acordo com o Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMet), a previsão para hoje é de tempo instável em todo o estado de São Paulo. A região apresenta muita nebulosidade e áreas de chuvas mais frequentes, que ocorrem principalmente no período da manhã. A expectativa é de que, em algumas regiões do estado, ocorram períodos de melhoria ao longo do dia.

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É esperado que as condições de instabilidade e as temperaturas baixas persistam até o final de semana em Rio Claro. As temperaturas máximas seguem em declínio em comparação aos dias anteriores.

Dados da Estação Meteorológica

Foi registrado um acumulado de 4,8 mm de chuva nesta manhã na estação meteorológica local. A temperatura mínima registrada hoje no campus da Unesp foi de 14,7°C, enquanto a máxima prevista para o restante do dia é de 20°C. Os dados foram fornecidos pela Estação Meteorológica (CEAPLA/IGCE/UNESP e Prefeitura Municipal de Rio Claro).