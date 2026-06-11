Erison Santos. Foto: Redes Sociais

Evento promovido na Associação Comercial abordará comportamentos, estratégias e sorteio de brindes para potencializar resultados nos negócios

A cidade de Rio Claro recebe a palestra “O que trava seus resultados”, ministrada pelo ex-atleta profissional, administrador e especialista em vendas Erison Santos. O evento é uma oportunidade voltada para empresários, empreendedores e profissionais que buscam aprimorar suas estratégias comerciais e comportamentais no ambiente de negócios.

Durante a entrevista ao Jornal da Manhã, do Jornal Cidade, o palestrante compartilhou detalhes sobre sua trajetória, que conecta a experiência adquirida no futebol profissional internacional ao universo das vendas corporativas. Santos, que iniciou sua carreira no comércio informal de salgados na infância, destaca que a disciplina e o respeito aos processos são fundamentais para superar a falta de ferramentas iniciais e alcançar metas consistentes no mercado atual.

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Trajetória, foco comportamental e sorteios no evento

Com formação em Administração e pós-graduações em Estratégia de Vendas e Psicologia Organizacional, Erison Santos estruturou sua abordagem com base em casos reais. Em sua apresentação, o especialista discute como o desenvolvimento comportamental, a alta performance e a resiliência impactam diretamente o faturamento e a gestão de empresas de diferentes portes. Além do conteúdo prático, o evento contará com o sorteio de uma bola oficial da Copa e de uma camisa oficial da Seleção Brasileira para os participantes.

O encontro presencial está agendado para o auditório da Associação Comercial e Industrial de Rio Claro (Acirc), com início a partir das 19 horas. O investimento para o ingresso único é de R$ 99,90, e os interessados em participar podem realizar as inscrições de forma antecipada preenchendo o formulário oficial de cadastro disponível em https://forms.gle/JHnVCFM3ntKkqMwq5.