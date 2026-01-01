Evento reuniu grande público, várias atrações e muitos parceiros no Clube de Futebol Jardim Brasília, em Rio Claro

Com show do grupo Ao Cubo e batalha de rimas, iniciativa no Jardim Brasília destacou o potencial do rap e da arte como ferramentas de inclusão social

O evento Da Ponte pra Cá reuniu centenas de pessoas no último sábado, dia 27, no Clube de Futebol Jardim Brasília, em Rio Claro. A celebração focou na força da cultura urbana por meio de música, inclusão e identidade comunitária.

Organizada em parceria com a torcida Trem Bala, a iniciativa evidenciou o potencial transformador da arte. O encontro serviu como ferramenta de expressão e união para os moradores, colocando a cultura da periferia em destaque na cidade.

“Ao Cubo” é um grupo de rap que atravessou gerações

Show do grupo Ao Cubo é destaque no Da Ponte pra Cá

O ponto alto da programação foi a apresentação do grupo Ao Cubo, um dos nomes mais respeitados do rap nacional. Com uma trajetória que atravessa gerações, o trio emocionou o público com clássicos como a música “1980”.

A performance reafirmou a potência do rap como voz de posicionamento social e resistência. Os presentes acompanharam o show com entusiasmo, celebrando a história do gênero musical durante as atividades do Da Ponte pra Cá.

Batalha de rimas e talentos locais

Outro momento marcante do evento foi a batalha de rimas, que revelou a habilidade e a criatividade de diversos MCs. A disputa mostrou o rap como um espaço de pensamento rápido, crítica social e construção de novas narrativas.

Além das rimas, a programação musical contou com a presença do Grupo Kalzo. O evento foi realizado pela Assessoria dos Direitos da Juventude, Associação ATIVE e Sport Club Jardim Brasília, reforçando o apoio à juventude local.

A iniciativa contou com suporte de coletivos como Batalha do Parque, Treta do Lago, Black June e a Torcida Trem Bala. A organização agradeceu a participação de todos os envolvidos e da comunidade que prestigiou a ação.