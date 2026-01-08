Os equipamentos recebidos incluem um boneco, maca e outros objetos

Com a chegada de novos materiais, o Fundo Social de Solidariedade planeja realizar seis turmas de cuidadores de idosos em Rio Claro ao longo de 2026

O município de Rio Claro recebeu nesta semana equipamentos exclusivos para a realização de cursos de cuidadores de idosos. A iniciativa visa fortalecer a formação e o treinamento de profissionais que atuam ou desejam atuar no suporte à terceira idade na cidade.

Segundo Bruna Perissinotto, presidente do Fundo Social de Solidariedade, a chegada dos materiais é uma conquista importante para a qualificação profissional local. Devido à alta procura por essas capacitações, o cronograma prevê a oferta de seis turmas deste curso específico durante o ano.

Equipamentos e parcerias para qualificação

Os itens recebidos para os cursos de cuidadores de idosos incluem um boneco para práticas, maca, cadeira para banho e equipamentos de proteção individual (EPIs). O material foi viabilizado por meio do trabalho da deputada estadual Ana Carolina Serra junto ao Fundo Social de São Paulo.

As atividades práticas serão realizadas no Centro de Qualificação Profissional, contando com o apoio de profissionais da Fundação Municipal de Saúde. O treinamento prepara o aluno para o dia a dia da profissão e para o manejo correto de equipamentos.

Inscrições e simulações de atendimento

Durante as aulas, os alunos participarão de simulações de quedas e receberão orientações sobre como acionar o Samu e outros setores da rede de saúde. O objetivo é garantir que o cuidador de idosos saiba agir de forma rápida e eficiente em situações de emergência.

As inscrições para a primeira turma devem ser abertas ainda neste mês de janeiro, com início das aulas previsto para fevereiro. Os interessados podem obter informações pelo WhatsApp (19) 98912-1015 ou aguardar os anúncios oficiais nos canais de comunicação da prefeitura.