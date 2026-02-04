Iniciativa da Unesp oferece preparação gratuita para o Enem e vestibulares; as inscrições para o processo seletivo seguem abertas até o dia 13 de fevereiro

O Curso Popular Metamorfose está com inscrições abertas para o preenchimento de 100 vagas destinadas a estudantes vindos da rede pública de ensino. O projeto, coordenado pela professora Maria Bernadete Carvalho, da Unesp, foca na preparação para os principais vestibulares e para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A iniciativa é voltada para alunos que estejam cursando o Ensino Médio ou que já tenham concluído os estudos integralmente em escolas públicas. Um diferencial importante é o auxílio permanência de R$ 200, oferecido via governo federal para ajudar alunos de baixa renda com transporte e alimentação.

Inscrições para o Curso Popular Metamorfose

As inscrições online para o Curso Popular Metamorfose seguem até o dia 13 de fevereiro através do link disponível na bio do Instagram @metamorfose.rc. Entre os dias 9 e 11 de fevereiro, haverá também uma rodada de inscrições presenciais na Unesp Bela Vista (sala 41 do Instituto de Biociências) para auxiliar quem tiver dificuldades com o formulário digital.

A seleção dos candidatos prioriza critérios socioeconômicos. Além disso, o processo considera recortes sociais, como pessoas racializadas, público LGBTQIAPN+, imigrantes, quilombolas e mulheres chefes de família.

Aulas noturnas e vivência universitária

As atividades do Curso Popular Metamorfose ocorrem no campus da Unesp, no período noturno, facilitando a participação de quem trabalha durante o dia. As aulas acontecem de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h30. Aos sábados, o projeto promove simulados e atividades culturais.

Segundo o professor Ângelo Miguel Breno Ferreira dos Santos, o curso vai além do conteúdo programático. “Buscamos oferecer uma experiência universitária integral, com aulas em laboratórios e trabalhos de campo, para que o aluno se sinta parte da universidade pública”, destaca.

Resultados e impacto social

Em seu quarto ano de existência, o Curso Popular Metamorfose já colhe frutos com diversas aprovações em cursos como Geologia, Biologia e Educação Física. O sucesso do projeto reflete a parceria entre o Instituto de Biociências e a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unesp.