Aos sete anos, Juju enfrenta a Leucemia Mieloide Aguda

Na sexta-feira (27) das 8h às 20h e no sábado (28) das 8h às 17h, uma ação solidária em Rio Claro busca pessoas para se cadastrarem como possíveis doadores de medula óssea. A iniciativa, confirmada pela primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Bruna Perissinotto, visa encontrar um doador compatível para Júlia Botta Riani Brondino, a Juju.

Aos sete anos, Juju enfrenta a Leucemia Mieloide Aguda e está internada no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo. Com raízes familiares em Rio Claro, a menina precisa urgentemente de um transplante para vencer a doença. “Em campanhas anteriores conseguimos reunir grande público e esperamos mais uma vez contar com a população em nome de uma causa tão nobre”, disse a primeira-dama em entrevista recente a rádio JC FM 89,1.

Como participar do mutirão de doação

Para participar da coleta de sangue e integrar o cadastro de doadores, os voluntários devem ter obrigatoriamente entre 18 e 35 anos, conforme exigência do protocolo mundial, estar em bom estado de saúde e levar RG ou CNH no Grêmio da Santa Cruz (Rua 9). O mutirão em Rio Claro busca repetir o sucesso das parcerias com institutos como o Hospital de Amor (Barretos). Não é preciso estar em jejum para participar da ação solidária.

Além de atrair novos voluntários, a campanha reforça a necessidade de quem já é doador manter os dados atualizados. A consulta e atualização devem ser feitas pelo aplicativo do Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (REDOME).

Ao doar, as pessoas possibilitam que pacientes que não têm doadores disponíveis ou compatíveis na família possam fazer o transplante de medula óssea (TMO), procedimento indicado para o tratamento de várias doenças hematológicas, oncológicas e autoimunes. Entre elas, podemos citar: leucemias agudas, síndromes mielodisplásicas, mielofibrose, linfomas, mieloma múltiplo, anemia aplásica grave e, eventualmente, leucemia mieloide crônica. Em alguns casos, o transplante é a única chance de vida para o paciente.