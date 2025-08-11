Rio-clarense Luken Burghi, um dos criminosos mais procurados do país, foi morto no litoral paulista após reagir a abordagem; ele tinha condenação e pena de 47 anos por crimes violentos

O rio-clarense Luken Cesar Burghi Augusto, de 43 anos, considerado um dos criminosos mais procurados do Brasil, morreu na noite de sábado (9) em troca de tiros com a Rota, em Praia Grande, no litoral paulista.

Apontado como liderança do Primeiro Comando da Capital (PCC), tinha histórico de crimes de grande repercussão e era foragido.

Cumpriria pena de 46 anos, 11 meses e 10 dias em regime fechado, com mandado válido até março de 2044, por explosão, incêndio, roubo e latrocínio.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP), a abordagem ocorreu na Avenida Dom Pedro II, no bairro Ocian, após denúncia sobre seu paradeiro.

Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública de São Paulo, afirmou que o suspeito tinha condenação de mais de 46 anos de prisão, integrava o crime organizado e participou de um mega-assalto em 2017

Luken reagiu à prisão, disparando contra os policiais e atingindo o escudo balístico de um deles. Baleado na reação, morreu no local.

Foram apreendidos pistola calibre 9 mm, munições, documentos falsos e estojos de arma. A perícia realizou exames “residuográficos”.

Luken participou do ataque a uma empresa de transporte de valores em Araçatuba, em outubro de 2017, quando cerca de 30 criminosos armados invadiram e explodiram o prédio, provocando pânico por cerca de 40 minutos.

Veículos foram incendiados para bloquear a saída da polícia, e houve intensa troca de tiros.

O policial civil André Luís Ferro da Silva, 37 anos, do GOE, foi morto após ir ao local para ajudar, alertado pelos pais que moravam perto.

Segundo o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, Luken foi “neutralizado” na ação.

As imagens das câmeras corporais dos policiais foram preservadas para análise pelas polícias civil e militar.