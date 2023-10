Atendimento faz parte de programa municipal para crianças com diabetes que estudam na rede municipal de ensino.

Rio Claro deu início aos atendimentos do programa municipal voltado a crianças com diabetes que estudam na rede municipal de ensino. O município está implantando programa inédito para atender este público e nesta sexta-feira (29) crianças passaram pela primeira consulta com médica endocrinologista no ambulatório de diabetes da Fundação Municipal de Saúde. “Esse é um atendimento que não está disponível no SUS e que a prefeitura implanta no município com recursos próprios, para cuidar destas crianças e de suas famílias”, destaca o prefeito Gustavo.

O ambulatório de diabetes funciona no Centro de Especialidades e Apoio Diagnóstico (Cead), onde as crianças serão atendidas periodicamente e receberão insulinas das mais modernas disponíveis no mercado. Essas crianças também passarão a contar com o uso da tecnologia para medição de níveis glicêmicos, em trabalho feito em parceria da Fundação Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação.

“Isso vai possibilitar que o controle do nível glicêmico da criança com diabetes seja feito na escola”, observa Valéria Velis, secretária de Educação. Treinamento foi realizado com 60 profissionais da educação, que passam a ter condições de, se necessário, aplicar a insulina no aluno, a partir de orientação do ambulatório, sem que seja necessário dispensar a criança da aula.

O programa está sendo implantado a partir de necessidade identificada na rede municipal de ensino. Atualmente 15 crianças estão inseridas no programa. O objetivo é evitar que o índice glicêmico interfira na frequência e aproveitamento escolar das crianças, além de dar tranquilidade às famílias.

“Os cuidados nos primeiros cinco anos da diabetes são fundamentais para a qualidade de vida dos pacientes, sendo que a diabetes bem controlada neste período é fator importante para evitar complicações na vida adulta”, pontua o médico Marco Aurélio Mestrinel, presidente da Fundação de Saúde. A implantação do ambulatório para atender crianças com diabetes atende também requerimento dos vereadores Paulo Guedes e Vagner Baungartner.