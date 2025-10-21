Instituto Adolfo Lutz será responsável pela análise do material coletado, que determinará o tipo da doença e a confirmação ou não da suspeita de meningite. Foto: Arquivo JC

Paciente foi atendida inicialmente em Santa Gertrudes com dor de garganta e ouvido. Secretaria de Saúde monitora o caso, mas descarta risco de surto

Uma criança de seis anos, moradora de Santa Gertrudes, morreu nessa terça-feira (21) na Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro, onde estava internada. A suspeita de que a causa pode ser meningite é investigada. Procurada pela reportagem do JC, a Santa Casa informou que “confirma o óbito da paciente. Todos os exames pertinentes foram coletados e o caso segue em investigação, conforme protocolo, com a Vigilância Epidemiológica”.

A prefeitura de Santa Gertrudes também divulgou nota oficial sobre a morte da menina. “A Secretaria Municipal de Saúde de Santa Gertrudes informa que acompanha, com atenção e responsabilidade, o caso da criança residente no município que veio a óbito em Rio Claro, com suspeita de meningite. De acordo com informações da Secretaria, a paciente havia recebido todas as doses previstas no calendário de vacinação infantil e não apresentava diagnóstico de meningite durante o atendimento em Santa Gertrudes. Conforme relatado pela equipe médica, a criança foi atendida inicialmente com sintomas de dor de garganta e ouvido, sendo posteriormente encaminhada à Santa Casa de Rio Claro após alteração no seu estado clínico. O Instituto Adolfo Lutz será responsável pela análise do material coletado, que determinará o tipo da doença e a confirmação ou não da suspeita de meningite. Até o momento, não há evidências que indiquem risco de surto ou relação com outros casos no município. A Secretaria de Saúde reforça que mantém o monitoramento epidemiológico constante e que todas as medidas de vigilância e prevenção seguem sendo aplicadas conforme os protocolos do Ministério da Saúde.”