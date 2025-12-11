Uma corrente de solidariedade tem tomado conta das redes sociais em prol da cura para a pequena Júlia Botta Riani Brondino. Ela tem sete anos e está internada no Hospital Beneficiência Portuguesa em São Paulo com diagnóstico de Leucemia Mieloide Aguda. Moradora de São Carlos, ela tem raízes familiares em Rio Claro através da mãe Maíra.

Nesta primeira etapa de internação, Juju como é carinhosamente chamada, está precisando de doação de sangue/plaquetas já que os estoques do hospital estão em níveis críticos como informou a família. Quem puder fazer este ato de solidariedade as coletas no Beneficiência Portuguesa que fica na Rua Maestro Cardim, 637 – Bela Vista, São Paulo, acontecem de segunda à sexta das 8h às 16h e aos sábados e feriados das 7h às 14h.

Um número de WhatsApp é disponibilizado para que as pessoas possam tirar dúvidas (11)95618-1828 (Carol ou Daniela).

Júlia foi internada no dia 30 de novembro e após exames recebeu o diagnóstico no dia 1º de dezembro. Quem quiser acompanhar mais detalhes das campanhas pode acessar o Instagram de Maíra pelo @mairabotta