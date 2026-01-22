Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro. Foto: Arquivo JC

O ataque de pitbulls ocorreu na tarde de quarta-feira (21) e a vítima sofreu ferimentos graves, sendo transferida para a Santa Casa de Rio Claro após o incidente

Na tarde dessa quarta-feira (21), uma criança de nove anos sofreu ferimentos graves ao ser atacada por dois cães da raça pitbull em Santa Gertrudes. Conforme apurado por policiais da 1ª Cia do 37º Batalhão da PM, que atenderam à ocorrência, os dois cães escaparam de uma residência e atacaram o menino, que foi socorrido por moradores até o hospital da cidade.

Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima, que teve parte do couro cabeludo arrancada, foi transferida para a Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro. O caso foi registrado como omissão de cautela na guarda de animais e lesão corporal culposa. A tutora dos pitbulls foi levada ao Plantão Policial em Rio Claro e liberada após ser ouvida.