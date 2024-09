O Centro do Professorado Paulista (CPP) alerta todos os professores aposentados sobre a importância de realizar o recadastramento anual na SPPrev (São Paulo Previdência) no mês de seu aniversário. O procedimento é obrigatório para evitar a suspensão dos pagamentos.

O recadastramento pode ser feito em qualquer agência do Banco do Brasil, ou por meio do aplicativo móvel da SPPrev, ou, ainda, presencialmente em uma unidade da SPPrev. Uma mudança importante neste ano é que o acesso ao autoatendimento da SPPrev será feito exclusivamente por meio da conta GOV.BR, do Governo Federal. Com isso, aposentados e pensionistas não poderão mais acessar holerites, informes de rendimento e outros serviços apenas com o CPF e a senha do beneficiário, como acontecia anteriormente.

O presidente da Regional Rio Claro do CPP, Moacir Rossini, destaca a importância de manter os dados atualizados. “Os professores aposentados precisam ficar atentos a esse procedimento para evitar qualquer interrupção nos seus pagamentos. Recomendamos que todos realizem o recadastramento dentro do prazo correto e não hesitem em buscar ajuda nas unidades do CPP, caso necessário.”

Realizar o recadastramento de forma pontual garante que os pagamentos das aposentadorias não sejam interrompidos, além de manter os aposentados informados sobre sua situação financeira. Em Rio Claro, a Regional do CPP está localizada na Rua 16, nº 441, Bairro do Estádio. Telefone: (19) 3523-6256.