Sem comorbidades, o médico Carlos Joussef, 62 anos, presidente da Unimed Piracicaba, teve 100% dos pulmões acometidos pelo novo coronavírus, sendo o primeiro caso com esta gravidade registrado em Piracicaba até então.

Foram 67 dias hospitalizado, sendo 50 somente na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com a realização de manobras arriscadas pela equipe médica para salvá-lo. “Foi inexplicável o ataque do novo coronavírus no meu organismo”, ressalta Dr. Joussef.

De médico da linha de frente a paciente, ele ficou internado por uma semana na Unimed de Piracicaba. Com o agravamento do seu quadro, por decisão da família, foi transferido para o Albert Einstein, na capital paulista.

“Na área médica, há uma transferência natural de conhecimento entre as unidades hospitalares. No meu caso, com 100% dos pulmões comprometidos e sem nenhum histórico dessa gravidade em Piracicaba, havia um especialista em SARA (Síndrome da Angústia Respiratória Aguda) no Einstein. Como ele não podia se deslocar diariamente para a cidade, fui, então, transferido para São Paulo. Foi uma questão puramente técnica que me deu a chance de sobrevida”, explica.

No momento, Dr. Joussef faz sessões de fisioterapia respiratória e motora. Para ele, tudo isso tem sido um aprendizado. “Os valores mudaram. Nunca tinha visto a morte de tão perto”, conclui.

Memórias

“Fiquei isolado numa UTI, parecendo um bebê: sem me mexer, com fralda, totalmente dependente, não conseguia levantar uma caneta. Passa um filme na sua cabeça”.