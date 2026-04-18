Estudantes rio-clarenses participaram sexta-feira (17), de um debate sobre misoginia. O evento foi realizado no teatro do Sesi, com o tema “Refletir para transformar”.

A atividade foi realizada numa parceria do Comitê Juventudes AntiMisoginia e a Secretaria Municipal da Mulher de Rio Claro.

Os debates tiveram como mediadoras Tássia Spego, secretária da Mulher, GCM Luciana Rodrigues, coordenadora da Patrulha Maria da Penha, e a assistente social Sindy de Salla Sá de Souza.

O programa Juventudes AntiMisoginia foi lançado no ano passado pelo Sesi-SP, uma iniciativa inovadora voltada ao combate à discriminação contra as mulheres e à promoção da igualdade de gênero. O projeto busca engajar toda a comunidade escolar em uma mudança cultural profunda, proporcionando espaços de discussão, conscientização e formação cidadã.