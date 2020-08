Rio Claro registrou nessa terça-feira (25) mais dois óbitos por Covid-19. Trata-se de uma idosa e um idoso que estavam hospitalizados e não resistiram. Desta forma, já são 108 casos fatais.

No dia 18 de agosto, o município registrava 99 mortes, com a confirmação do óbito de uma idosa. Em uma semana, houve alta de 9% no número de vítimas pela doença. Das 10 novas confirmações no período, sete eram acima de 60 anos.

Casos positivos

O total de casos é 3.653, com 24 confirmações nas últimas 24 horas, conforme divulgado pela Secretaria de Saúde.

Hospitalizações

O município tem 52 pacientes hospitalizados, incluindo casos suspeitos, sendo 21 no Sistema Único de Saúde e 31 na rede particular. Deste total, há 20 sendo atendidos em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com 11 pacientes no SUS e nove em leitos particulares.

Cuidados

Para se proteger contra o novo coronavírus, use máscara de proteção, mantenha o isolamento e distanciamento social, higienize as mãos com água e sabão.

Se estiver doente, evite contato próximo com outras pessoas, principalmente idosos e doentes crônicos, busque orientação pelos canais online disponibilizados pelo SUS ou atendimento nos serviços de saúde e siga as recomendações do profissional de saúde.