Evento com entrada gratuita define Rei Momo, Rainha e princesas para o Carnaval 2026 em Rio Claro; concurso começa às 19h30 com jurados e samba no pé

A cidade de Rio Claro conhecerá na noite desta sexta-feira (9) os integrantes da Corte do Carnaval 2026. O evento acontece a partir das 19h30, no Floridiana Tênis Clube, com entrada gratuita para o público que deseja acompanhar a escolha da realeza do samba.

Um corpo de jurados formado por nove integrantes terá a missão de escolher o Rei Momo, a Rainha e quatro princesas. Ao todo, a Secretaria Municipal de Turismo recebeu inscrições de sete candidatas e quatro candidatos que disputarão os postos oficiais da folia rio-clarense.

Critérios de avaliação da Corte do Carnaval 2026

A comissão julgadora vai avaliar os candidatos com base em três quesitos fundamentais: samba no pé, desenvoltura e simpatia. Segundo o secretário municipal de Turismo, Guilherme Pizzirani, a expectativa é de um grande público para dar início às atividades carnavalescas deste ano.

“Estamos iniciando o Carnaval 2026 com a expectativa de um grande público em todas as atividades”, afirma o secretário. O concurso marca o pontapé inicial para a programação festiva na cidade, que promete movimentar diversos setores.

Programação da folia em Rio Claro

Além da escolha da Corte do Carnaval 2026, o calendário oficial prevê os tradicionais desfiles das escolas de samba, realizados no bairro Jardim América. A programação também inclui a realização de bailes populares na região central, especificamente no Jardim Público.

Disputam o título de Rainha e princesas: Juliana Ribeiro dos Santos, Laisa Naomy Ventura, Luana Aparecida Stocco Miranda, Nicholly Martins Ramos, Rauana Emanuelly Faria, Rebeca dos Santos Nedog e Rillary Rafaela Faria. Já os candidatos a Rei Momo são Alessandro Cristiano Ribeiro, Cláudio Hygino, José Luiz Bonati e Luis Felipe Mendes Garcia.