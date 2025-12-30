Atletas do Studio Personow, de Rio Claro-SP, durante edições anteriores da maratona São Silvestre, em São Paulo

Atletas rio-clarenses do Studio Personow participam da tradicional prova em São Paulo nesta terça-feira (31), celebrando uma década de excursões do grupo.

A Corrida de São Silvestre chega à sua histórica 100ª edição nesta terça-feira, 31 de dezembro, reunindo corredores de todo o mundo nas ruas de São Paulo. Entre os participantes, um grupo de 40 competidores de Rio Claro marcará presença na prova, representando a força do esporte local na maior corrida de rua da América Latina.

A delegação é organizada pelo Studio Personow, centro de treinamento de corrida sediado em Rio Claro. A instituição mantém uma tradição de dez anos organizando excursões para o evento, garantindo suporte e logística para os atletas da cidade que enfrentam o percurso de 15 quilômetros.

Diversidade e experiência na São Silvestre

O grupo de Rio Claro apresenta uma composição diversificada, com homens e mulheres na faixa etária entre 24 e 63 anos. Todos os competidores possuem experiência prévia em maratonas e provas de rua, requisito importante para encarar as subidas e o ritmo intenso do trajeto paulistano.

Os preparativos finais para a Corrida de São Silvestre ocorreram nesta segunda-feira (30). Renan Scopinho, representante da Personow, realizou a entrega dos kits aos atletas após a retirada oficial na capital. A logística prevê a saída do ônibus fretado de Rio Claro às 3h da manhã do dia 31, com retorno programado para o período da tarde.

O impacto social do esporte coletivo

Para Renan Scopinho, a participação na prova vai além do desempenho físico. Em entrevista ao Jornal Cidade, ele destacou que a iniciativa foca na transformação pessoal dos alunos que superam seus próprios limites.

“Mais do que números, eu vejo histórias. Pessoas que começaram do zero, que nunca imaginaram estar em uma prova desse tamanho como a São Silvestre, hoje viajando juntas, representando Rio Claro e vivendo o esporte de forma coletiva”, afirmou Scopinho.