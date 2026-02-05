Uma corretora de imóveis foi vítima de roubo no fim da manhã dessa quarta-feira (04), em um ponto de venda de lotes localizado no bairro Jardim São Caetano Dois, em Rio Claro. A Polícia Militar foi acionada logo após o crime e conseguiu localizar um dos envolvidos pouco tempo depois. De acordo com a polícia, um homem entrou no local usando capacete, fez ameaças e agiu com violência para subtrair dois notebooks, um telefone celular, documentos e chaves.

Imagens de câmeras de segurança indicam que o autor fugiu na garupa de uma motocicleta preta, com a placa coberta. Com base nas gravações e em informações colhidas durante o atendimento da ocorrência, os policiais chegaram a um endereço próximo, onde encontraram a motocicleta ainda quente e roupas compatíveis com as utilizadas no crime. O morador do local afirmou que realizava uma corrida de mototáxi e disse desconhecer o roubo, mas admitiu ter transportado uma pasta escondida sob a camiseta.

A polícia confirmou que ele possui antecedente por roubo e cumpre pena em regime aberto. O suspeito foi preso em flagrante e permanece detido, aguardando audiência de custódia, enquanto as buscas pelo segundo envolvido seguem em andamento.