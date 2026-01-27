Paulo Augusto Duarte, de 51 anos

Após três dias de buscas intensas, o corpo de Paulo Augusto Duarte foi localizado pelo Corpo de Bombeiros no Rio Piracicaba nesta terça-feira (27)

As buscas pelo rio-clarense Paulo Augusto Duarte, 51 anos, se encerraram no final da manhã desta terça-feira (27). Bombeiros encontraram o corpo após três dias de uma varredura intensa pelo trecho em que ele desapareceu no último domingo (25) quando entrou nas águas com o objetivo de chegar até a outra margem.

No meio do trajeto Paulo se deparou com muita correnteza, tentou voltar mas acabou sumindo no rio. A cena chegou a ser gravada e o vídeo repercutiu em toda a região.

Um amigo que o acompanhava acionou o Corpo de Bombeiros e as buscas se iniciaram. Familiares da vítima estiveram presentes a todo momento. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento. Mais informações a qualquer momento e também na edição impressa desta quarta-feira (28).