Coronel Sabino rejeita a ideia de que Rio Claro vive uma “guerra de facções” e sustenta sua posição com dados históricos da Secretaria de Segurança Pública

Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Rádio Jovem Pan News Rio Claro, o comandante do Comando de Policiamento do Interior 9 (CPI-9), Coronel PM Cleotheos Sabino de Souza Filho, apresentou dados históricos da Secretaria de Segurança Pública e contestou a narrativa de que Rio Claro vive uma “guerra de facções”.

O coronel explicou que os números dos últimos 25 anos mostram reduções significativas em homicídios, roubos e roubo de veículos, muitos deles em patamares inferiores ao que a cidade já registrou no passado, quando o assunto não ganhava repercussão nacional. Ele também detalhou casos recentes classificados como homicídios passionais e destacou que a atuação das polícias tem ampliado prisões, apreensões de armas e monitoramento.

Sabino também falou sobre o uso de policiamento inteligente, o avanço do Muralha Paulista e a possibilidade de cidadãos e empresas compartilharem câmeras de segurança com a PM para reforçar o combate ao crime.