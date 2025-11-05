Foto: Divulgação/Ascom PMRC

Município conecta câmeras de segurança à rede inteligente para compartilhamento de imagens em tempo real com forças de segurança

O município de Rio Claro deu mais um passo importante na modernização da segurança pública e da mobilidade urbana. Na segunda-feira, 3 de novembro, a cidade passou a integrar oficialmente o Muralha Paulista, sistema de monitoramento inteligente que conecta câmeras e centrais de vigilância de diversos municípios do Estado de São Paulo.

“Com a adesão ao Muralha Paulista, Rio Claro reforça seu compromisso com a inovação tecnológica, a integração entre instituições e a proteção da população”, afirma o prefeito Gustavo.

A integração foi formalizada após trabalho conjunto da Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Civil e da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Sistema Viário, que adequaram o sistema municipal e viabilizaram a adesão ao programa estadual.

Com a entrada no Muralha Paulista, as imagens e informações captadas pelas câmeras de Rio Claro passam a ser compartilhadas em tempo real com a base estadual, ampliando a capacidade de rastreamento de veículos, identificação de ocorrências e cooperação entre forças de segurança.

“Essa integração representa um avanço significativo para Rio Claro, que agora faz parte de uma rede estadual de inteligência e monitoramento. É tecnologia a serviço da segurança da nossa população”, destacou o secretário municipal de Segurança e Defesa Civil, Thalison Mendes.

O secretário municipal de Mobilidade Urbana e Sistema Viário também ressaltou os ganhos para a gestão do trânsito e a prevenção de acidentes. “Além de contribuir com as ações de segurança, o sistema também auxilia na fiscalização e no planejamento viário, proporcionando mais eficiência ao trânsito da cidade”, afirmou.