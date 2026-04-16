Tenente Coronel Nucci, comandante do 37º Batalhão da Polícia Militar

Comandante do 37º BPM/I destaca o policiamento inteligente e a integração entre forças para proteger a comunidade

O Coronel Nucci, comandante do 37º Batalhão da Polícia Militar do Interior (BPM/I), reforçou o compromisso da corporação com a segurança pública em Rio Claro e região. Em análise sobre o cenário atual, o oficial destacou que o planejamento estratégico baseado em dados estatísticos tem sido fundamental para o combate à criminalidade, permitindo o posicionamento de viaturas em locais com maior incidência de delitos.

De acordo com o comandante, a Polícia Militar trabalha de forma ininterrupta para garantir a tranquilidade dos cidadãos, utilizando tecnologias de monitoramento e rondas ostensivas. A integração com outros órgãos de segurança e o apoio da comunidade, por meio de denúncias, são pilares que sustentam os resultados positivos obtidos pelo batalhão no último período.

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Atuação do 37º BPM/I e o Coronel Nucci

A gestão do Coronel Nucci à frente do 37º BPM/I foca no policiamento preventivo e na rápida resposta a ocorrências. O comandante explica que o efetivo passa por treinamentos constantes para lidar com diferentes situações, desde o patrulhamento escolar até operações de alta complexidade. A presença da Polícia Militar nas ruas de Rio Claro visa não apenas a repressão, mas a construção de um ambiente de maior percepção de segurança.

Além do combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas, o Coronel Nucci ressalta a importância de projetos sociais desenvolvidos pela PM, como o Proerd, que atua na prevenção ao uso de drogas entre jovens. Para o oficial, a segurança pública é uma construção coletiva que exige transparência, dedicação da tropa e uma gestão eficiente dos recursos disponíveis no município.