Sede do 37º BPM/I em Rio Claro

O novo comandante do 37º BPM/I, tenente-coronel Paulo Nucci, assume o posto em Rio Claro com foco no combate ao crime organizado e integração com a região

O tenente-coronel Paulo Nucci é o novo comandante do 37º Batalhão de Polícia Militar do Interior (37º BPM/I), sediado em Rio Claro. Natural de São Carlos e com 50 anos de idade, o oficial assume a unidade que atende outros sete municípios da região.

Nucci substitui o tenente-coronel Peixoto, que foi transferido para o 36º BPM/I, em Limeira. Além de Rio Claro, o novo comando abrange as cidades de Santa Gertrudes, Ipeúna, Corumbataí, Brotas, Analândia, Itirapina e Torrinha.

Tenente-coronel Paulo Nucci é o novo comandante do 37º Batalhão de Polícia Militar do Interior (37º BPM/I)

Continuidade e planejamento estratégico no 37º BPM/I

Em suas primeiras palavras ao Jornal Cidade, o tenente-coronel Paulo Nucci afirmou que pretende dar continuidade ao trabalho de seu antecessor. O foco principal será o planejamento estratégico definido pelo Comando de Policiamento do Interior (CPI-9).

“Vamos seguir o planejamento do Coronel Sabino no combate ao crime organizado”, destacou Nucci. O oficial enfatizou que a prioridade será a atividade operacional para manter a queda nos índices criminais e o aumento da produtividade policial na região.

Integração e experiência do novo comandante

O novo comandante do 37º BPM/I reforçou a importância do trabalho conjunto com a Polícia Civil, Ministério Público e demais órgãos públicos. “Me coloco à disposição para atender as pessoas de bem”, declarou o oficial ao assumir o posto.

Nucci possui um currículo extenso na Polícia Militar, tendo ingressado na corporação em 1996. Formado pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco, ele possui especializações em Força Tática pela ROTA e negociação de reféns pelo GATE, além de mestrado pela UFSCar.