Com motor flex, conectividade avançada e garantia de 10 anos, o modelo é a escolha ideal para quem busca inovação e economia

Exclusivo no Brasil, o Corolla Altis Premium na versão híbrido, além de sofisticado, é um dos modelos mais procurados da Toyota, “principalmente porque tem isenção de IPVA”, revela Edson Domenico Pazin, consultor de vendas da Nipônica.

Mas os benefícios vão além, o modelo é a versão mais completa da Toyota, tem banco elétrico do motorista, teto solar, parte interna com acabamento sofisticado, 7 airbags, sistema de piloto automático com acompanhamento de velocidade, câmbio ECVT de 10 velocidades, painel totalmente digital com várias funções, tela de 10 polegadas, conectividade sem cabo, ar condicionado dual zone, carregador por indução. “Tem motor 1.8 a combustão e dois motores elétricos trabalhando juntos com 75 cv, uma força em conjunto para dar maior potência ao carro. É o único híbrido no mundo que é flex, ou seja, álcool e gasolina com motor a combustão e dois motores elétricos, esse modelo só tem no Brasil, um carro bem completo da categoria”, comenta Pazin.

Corolla Altis Premium é o único híbrido no mundo que é flex. Esse modelo só tem no Brasil

A tela de mídia do carro mostra o funcionamento do fluxo de energia do híbrido. O motor a combustão gera energia cinética, passa para o transformador e carrega a energia da bateria, por isso não precisa recarregar o automóvel na tomada de energia. A marca também traz outra novidade: o Toyota 10, uma assistência estendida ao cliente. “Agora são 10 anos de garantia de diversos componentes do veículo, incluindo motor, freios, direção, ar-condicionado, peças de carroceria, entre outros”, conclui Pazin.

parte interna com acabamento sofisticado, 7 airbags

Em fevereiro, a concessionária mudou de tamanho e endereço. O Grupo Germânica inaugurou a nova Toyota Nipônica de Rio Claro na Rodovia Constantine Peruchi, km 175, Jardim do Horto. A nova loja recebeu R$ 20 milhões em investimentos e foi planejada seguindo o novo padrão de identidade visual da marca. Tem mais de 4 mil m² e conta com showroom organizado em torno do conceito “Hub do Cliente”.

sistema de piloto automático com acompanhamento de velocidade, câmbio ECVT de 10 velocidades

Valter Bomtempo Jr. é o chefe da oficina e fala da mudança do espaço novo: “Aqui temos um espaço mais amplo, com box a mais, equipamento mais moderno e mais ferramentas, tudo para atender melhor nossos clientes”. No novo espaço, além do Corolla Altis Premium, o cliente encontra outros modelos híbridos. Vale a pena conferir!

tela de 10 polegadas

painel totalmente digital com várias funções

ar condicionado dual zone

Edson Domenico Pazin, consultor de vendas da Nipônica, mostra o teto solar do Corolla híbrido

Valter Bomtempo Jr. comanda a equipe da oficina Nipônica Toyota