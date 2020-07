Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Tal qual aconteceu em 2004, o Corinthians precisou e contou com a ajuda do São Paulo no Campeonato Paulista. A equipe alvinegra derrotou o Oeste neste domingo (26), em Barueri, por 2 a 0, gols de Danilo Avelar e Éderson, e se classificou para as quartas de final. Mas isso só aconteceu porque o clube do Morumbi fez 3 a 1 no Guarani, na Vila Belmiro.



Os agradecimentos devem ir especialmente ao goleiro Tiago Volpi, autor de grandes defesas que garantiram o resultado. Os gols são-paulinos foram de Everton, Helinho e Paulinho. O Guarani marcou com Rafael Costa.



A combinação de resultados manteve viva a possibilidade de um inédito tetracampeonato corintiano. Na era profissional do futebol paulista, iniciada em 1933, nenhum time jamais venceu o estadual em quatro anos consecutivos.



O Corinthians também teve a colaboração do bandeira Marcelo Carvalho Van Gasse na Vila Belmiro. Ele assinalou impedimento inexistente em finalização de Guarani quando o placar era favorável ao São Paulo em 2 a 1. Dois minutos depois, Paulinho marcou o terceiro e selou a vitória são-paulina.



A situação atual não foi tão dramática quanto a de 2004 quando dois gols de Grafite deram ao São Paulo vitória sobre o Juventus por 2 a 1. O resultado evitou o rebaixamento do Corinthians.



Nas quartas de final, o Corinthians vai enfrentar o Red Bull Bragantino, dono da melhor campanha. O São Paulo, que já entrou em campo neste domingo classificado, jogará contra o Mirassol. As datas e horários dos jogos ainda não foram confirmados pela Federação Paulista de Futebol.



A vaga nas quartas de final aconteceu neste ano pela sequência de duas vitórias corintianas (Palmeiras e Oeste) e duas derrotas do Guarani (Botafogo e São Paulo) nas rodadas realizadas após a volta do futebol, paralisado por mais de três meses, a partir de março, por causa da Covid-19.



É uma classificação que serve como alívio para o presidente Andrés Sanchez, pressionado por problemas financeiros, queda de arrecadação e protestos de torcedores.



A sede social do clube ficou quatro dias sem energia elétrica em abril por atraso no pagamento das contas. A Globo suspendeu o pagamento dos direitos de televisionamento do Campeonato Paulista e o Corinthians deixou de receber de cinco patrocinadores.



Os salários do elenco profissional sofreram atrasos de três meses, mesmo com a redução acertada com os jogadores por causa da pandemia. Ações trabalhistas ou não cumprimento de acordos firmados na Justiça fizeram o clube ter pedidos de penhora de receitas e bloqueio de contas bancárias.

Em entrevista à CNN, o presidente Andrés Sanchez disse que o Corinthians perdeu 75% das receitas desde o início da paralisação do futebol.



Integrantes de torcidas organizadas foram ao Parque São Jorge no mês passado protestar contra a diretoria. Os muros da sede foram pichados com mensagens contra Sanchez.



Em ano eleitoral (o pleito deverá ser em novembro), o Corinthians também tem de lidar com os problemas do pagamento do Itaquerão. O clube já não depositava para a Caixa Econômica Federal as mensalidades do estádio no ano passado e sofre processo de execução. O caso está em negociação na Justiça, mas o único meio de arrecadação da agremiação para quitar as parcelas desapareceu: a arrecadação em dias de jogos na arena.



A classificação também dá algum fôlego para Tiago Nunes no comando do time, apesar de o futebol em Barueri não ter sido bom.



Em campo, o Corinthians fez apenas o necessário para derrotar o Oeste e ainda contou, assim como havia acontecido no dérbi com o Palmeiras, com as defesas de Cássio, especialmente quando o placar ainda era 0 a 0. Danilo Avelar abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo e Ederson acertou chute de fora da área aos 46 da etapa final.



Apesar de poupar titulares, o São Paulo manteve o mesmo estilo de jogo de toques rápidos e contra-ataques para derrotar o Guarani. O time terminou a primeira fase com a terceira melhor campanha, com 21 pontos, atrás de Red Bull Bragantino (23) e Palmeiras (22).



Os resultados da rodada fizeram com que Oeste e Água Santa fossem rebaixados para a Série A2 em 2021.



PALMEIRAS VENCE DE VIRADA



De volta ao Allianz Parque depois de mais de quatro meses, o Palmeiras venceu o Água Santa de virada por 2 a 1 e se classificou em primeiro do Grupo B, com 22 pontos.



O resultado ajudou a rebaixar a equipe de Diadema, que por um instante esteve classificada para as quartas de final e viu tudo mudar em questão de minutos.



O time alviverde teve soberania na posse de bola durante todo o confronto, mas não mostrou criatividade para furar a retranca do adversário, que, em uma das poucas vezes que foi ao ataque, saiu na frente no placar, com Lucas Silva, aos 17 minutos do segundo tempo.



O empate palmeirense veio aos 26 minutos, com Ramires, de cabeça. Já a virada aconteceu no rebote de um pênalti de duvidoso. Luiz Adriano cobrou, o goleiro Giovanni defendeu, mas a bola voltou para o próprio atacante do Palmeiras desempatar.



A equipe alviverde agora enfrenta o Santo André, em casa, em jogo único das quartas de final.



SANTOS LEVA VIRADA DO NOVORIZONTINO



Já classificado, o Santos perdeu para o Novorizontino por 3 a 2 na Arena Corinthians.



O time de Jesualdo Ferreira começou o jogo bem e chegou a estar vencendo por 2 a 0, com dois gols de Marinho, um em cada etapa.

Após a expulsão do centroavante Uribe, porém, o time permitiu que a equipe do interior virasse o jogo. Os gols foram de Cléo Silva, Guilherme Queiroz, de pênalti, e Batista.



O Santos enfrentará a Ponte Preta no meio da semana, pelas quartas de final da competição, em jogo único.

OESTE

Glauco; Éder Sciola, Sidimiar, Renan Fonseca, Gustavo Salomão (de Paula); Betinho, Matheus Oliveira (Kauã Jesus), Mazinho (Tite), Marlon, Bruno Lopes (Welliton); Bruno Paraíba (Bruno Gonçalves). T.: Renan Freitas

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar, Carlos Augusto; Gabriel, Camacho (Éderson), Ramiro (Sidcley), Luan (Davó), Everaldo (Janderson); Boselli (Mateus Vital).

T.: Tiago Nunes

Estádio: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Juiz: Luiz Flávio de Oliveira (SP)

Cartões amarelos: Danilo Avelar e Éderson (Corinthians)

Cartão vermelho: Marlon (Oeste)

Gols: Danilo Avelar, aos 47min do primeiro tempo, e Éderson, aos 45min do segundo tempo