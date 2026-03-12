Silvia coordena a “Mulheres que Levantam Mulheres”

Voluntárias do projeto Mulheres que Levantam Mulheres ensinam a arte do crochê no Coreto do Jardim Público e produzem mantas para idosos de casas de repouso

Desde segunda-feira (9), o Coreto do Jardim Público, localizado no Centro de Rio Claro, conta com uma programação especial. Voluntárias do projeto Mulheres que Levantam Mulheres ocupam o espaço para produzir e ensinar a arte do crochê aos interessados.

A iniciativa foca na confecção dos chamados “quadradinhos do amor”. Essas peças de lã, quando reunidas, formam mantas que serão destinadas a idosos acolhidos em casas de repouso do município.

Oficina de crochê aberta ao público

A voluntária Silvia Selingardi, que comanda a ação, explica que a participação é aberta inclusive para quem não possui experiência. O aprendizado ocorre diretamente no Coreto do Jardim Público com o auxílio das integrantes.

“Ensinamos a técnica aqui mesmo no Coreto e a pessoa já pode contribuir fazendo alguns quadradinhos”, destaca Silvia. A ocupação do espaço público com a oficina de artesanato segue até este sábado (14).

Solidariedade e revitalização do espaço

Além de incentivar a solidariedade e disseminar o artesanato, a ação transformou o visual do ponto turístico. O local está adornado com peças coloridas produzidas pelas voluntárias, trazendo um novo aspecto ao ambiente central.

As pessoas que desejarem colaborar após o período da oficina podem encaminhar as doações de lã ou quadrados prontos diretamente para a sede da associação organizadora.

Conheça o projeto social

A Associação Mulheres que Levantam Mulheres é um movimento feminino focado no apoio emocional e social. O grupo oferece suporte na reconstrução da autoestima e enfrentamento de desafios através de cursos e incentivos.

A sede da associação em Rio Claro está localizada na Avenida 11, número 1080, entre as Ruas 11 e 12, no bairro Boa Morte. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (19) 98283-6568.