A Prefeitura de Cordeirópolis dá mais um passo para ampliar e dar suporte aos pacientes que precisam de atendimento de urgência. Para desafogar o fluxo de solicitações ao Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU), a Secretaria de Saúde terá uma ambulância exclusiva para realizar o atendimento de pacientes positivos ou suspeitos do novo coronavírus. “Em virtude do grande aumento de casos, decidimos equipar a nossa ambulância UTI para a população ter mais uma opção de atendimento”, adiantou Ortolan, com mais essa novidade.

Início de sintomas

O chefe do Executivo aproveitou para lembrar os munícipes sobre os principais sintomas da covid-19 e em que situações devem procurar o auxílio médico. “Temos relatos de pessoas que demoraram muito para procurar o atendimento médico e, por isso, a doença se agravou. Está com uma leve tosse ou coriza, dor no corpo ou dor de cabeça intensa, falta de paladar, início de febre ou outros sintomas que são parecidos com a covid-19, procure o hospital ou a unidade de saúde o mais rápido possível. Não deixe para depois!”, pediu o prefeito.

Inauguração Centro da Covid-19

27 de julho, próxima segunda-feira. Esta é a data da inauguração do Centro da Covid-19, localizado na parte superior do Hospital Municipal. “Com o objetivo de oferecer um atendimento mais amplo, ou seja, acompanhamento por meio da telemedicina, exames detalhados, distribuição de medicamentos e o monitoramento dos positivados, vamos inaugurar esse local, onde serão oferecidos todos esses serviços. Neste momento, estamos em fase final de instalação de equipamentos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). No entanto, os atendimentos nos demais setores já estão funcionando”, destacou a secretária de Saúde, Jordana Cassetário.

Programação cultural

Em meio a pandemia, a Secretaria de Cultura busca proporcionar por meio da internet entretenimento e arte à nossa população. Pensando nisso, nesta sexta-feira (23), a partir das 19h30, haverá a live na página oficial da Prefeitura em comemoração ao Dia Internacional da Mulher Negra e Latina Caribenha e do Dia Municipal da Ignês de Oliveira Cassiano, com muita música, poesia e a cultura afro-brasileira.

Outra programação muito especial que ocorrerá neste fim de semana, em homenagem ao Dia dos Avós, comemorado neste domingo (26), será o show do grupo de seresta em cima de um palco itinerante. “Há quatro meses, que os nossos idosos não participam das atividades do Centro de Convivência do Idoso (CCI). Para deixá-los mais alegres, vamos proporcionar neste sábado (25), a partir das 17h, esta apresentação para homenageá-los. Este palco percorrerá toda a cidade com músicas, além de mensagens de carinho e esperança”, explicou o secretário de Cultura, Paulo Martimiano.