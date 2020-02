Cordeirópolis: Carnaval segue na cidade nesta segunda (24)

O Carnaval de Cordeirópolis está atraindo milhares de pessoas nos últimos dias. Como parte da programação, esta segunda (24), trará novas atrações à população da região.

Confira a programação de hoje:

Segunda-feira, dia 24 – (Previsão de Grande Público)

Atividade NOITE: Endereço – Rua Carlos Gomes (Passarela do Samba) , Centro

Horário – 18h30 – Fechamento dos portões de acesso ao recinto com início da revista (segurança privada não armada).

Horário – 20 horas – Abertura com desfile do Rei Momo e bloco da 3ª idade

Horário – 20h15 – Desfile Bloco Cultural

Horário – 20h40 – Desfile Escola de Samba – Acadêmico do Braz

Horário – 21h00 – Palco Praça Central – Grupo Em cima da hora

Praça Central com serviço de alimentação e palco com música ao vivo

Horário – 21h15 – Desfile Bloco Cultural

Horário – 21h30 – Desfile Bloco Cultural

Horário 21h45 – Desfile Escola de Samba – Cachasamba

Horário – 23h00 – Palco Praça Central Banda Tom Dominante

Horário 23h00 – Trio Elétrico com a Banda Lesco

Horário – 02h30 – Encerramento dos Shows

Horário 03h30 – Encerramento da Praça de Alimentação

Horário – 04h30 – Abertura dos portões e liberação do trânsito