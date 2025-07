Começa neste domingo (6) a mais nova Copa Tradição de Futebol Amador de Rio Claro, em sua primeira edição. Este novo torneio à ser disputado entre julho e novembro do corrente ano, promete movimentar os distritais da Cidade Azul, visto contar com a presença de alguns dos mais tradicionais e vencedores clubes do futebol amador rio-clarense.

Em 2025, será realizada uma homenagem ao grande esportista, incentivador ferrenho do futebol amador de nossa cidade, o sempre presidente da Liga Municipal de Futebol, Geraldo Arasso. O troféu do torneio terá a sua denominação. Os seguintes clubes participarão da Copa:

Associação Atlética Santana, fundada em 28/07/1950, 8 títulos do Amador e 1 Estadual; mandará seus jogos no Distrital Antonio Sotero, o Totinha, no bairro Santana. Cidade Nova Futebol Clube, fundado em 12/08/1930, maior campeão do futebol amador com 10 títulos, sendo o único tri-campeão consecutivo e um inédito tri na Era Varzeana; que mandará seus jogos no estádio distrital Pedro Curi, no bairro Cidade Nova. Clube Atlético Juventus, fundado em 15/10/1970, dono de 7 titulos do Amador; 2 Copas Regionais e 1 Estadual da Federação Paulista de Futebol, disputando seus jogos no estádio distrital Dinho Salomão, no bairro Jardim das Palmeiras.

Esporte Clube Vasco da Gama, fundado em 15/01/1950, originalmente na Vila Alemã, dono de 4 títulos do Amador, 3 Copas Bandeirantes e 1 Recopa. Mandará seus jogos no estádio distrital Dr. Paulo Koelle, no Jardim Vilage. IX de Julho Futebol Clube, fundado em 9/7/1967, na Vila Aparecida. 1 Copa Rio Claro, em ano que substituiu o Campeonato Amador; 1 Copa na Era Varzeana . Mandante do estádio distrital Antonio Gilberto Bis, o Foguinho, no Jardim América. Unidos Esporte Clube, fundado em 15/05/1978, origninalmente no bairo da Santa Cruz; com 4 títulos do Amador e 1 Copa Kaiser, equivalente ao título estadual, prestigiosa disputa entre clubes amadores na década de 90. Mandará seus jogos no estádio distrital Alfredo Luiz Beltrame, na Vila Cristina.

O sistema de disputa será confronto de todos contra todos, em dois turnos, classificando-se os quatro melhores para as finais em sistema eliminatório, seguindo mata-mata até a final. Destaca-se a organização do torneio, realizada e viabilizada de forma independente, toda conduzida pelos clubes participantes, sem qualquer intervenção da Liga Municipal ou Secretaria Municipal de Esportes. A 1ª Copa Tradição busca resgatar a essência do futebol amador rio-clarense, em que partidas acirradas eram disputadas nos distritais, mas que prevalecia o espíirito esportivo.

Afinal, os clubes podem ser rivais, mas não são inimigos e, juntos, colaboram para o crescimento do esporte em nossa cidade. A Comissão Organizadora convida a todos os esportistas rio-clarense a prestigiar o evento. Nosso futebol amador, de tão rica história, conta com o apoio das torcidas, para festa, alegria e aquela resenha no pós-jogo.

E a disputa se inicia com os seguintes jogos neste domingo, todos com início previsto às 8h: